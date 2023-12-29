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Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

29 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в декабре 29.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитных бурь в пятницу, 29 декабря, украинцам не следует ожидать. В течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.

Об этом сообщает Meteoprog.

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"Ожидается, что в пятницу, 29 декабря, геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — прогнозируют астросиноптики.

Солнечная активность на 28 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 20.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Календарь магнитных бурь на январь 2024 — ждать ли украинцам мощных геоштормов
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, что магнитная буря надвигается на Землю , в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.

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