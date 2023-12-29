Магнитные бури в декабре 29.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым
Магнитных бурь в пятницу, 29 декабря, украинцам не следует ожидать. В течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 декабря
"Ожидается, что в пятницу, 29 декабря, геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — прогнозируют астросиноптики.
Солнечная активность на 28 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
- Количество солнечных пятен — 20.
Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.
Напомним, что магнитная буря надвигается на Землю , в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.
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