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Магнітні бурі сьогодні — яка небезпека для метеозалежних

26 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнітні бурі у грудні 26.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Значних магнітних бур, у вівторок, 26 грудня, не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. Водночас найбільшою сонячною подією періоду стала подія M2.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 грудня

У вівторок, 26 грудня, геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з імовірністю спалахів М-класу.

Бурі
Прогноз магнітних бур на 25-28 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 26 грудня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 40.

Вплив магнітних бур на організм людини

Магнітні бурі значно впливають на організм людини. Метеозалежні люди можуть відчувати біль в серці, головні болі, слабкість, перепади настрою.

Магнітні бурі, насамперед, впливають на стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій. Зокрема: розвиток тривожних станів, підвищення агресивності, посилення страху та панічних проявів тощо.

Тому у дні підвищеної сонячної активності варто зменшити фізичні та розумові навантаження.

Магнітні бурі у грудні 21.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур

  • Намагайтеся скасувати справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії.
  • Якщо самопочуття погіршилося, за наявності такої можливості, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний.
  • Пізніше коли тіло адаптується до погодних умов, ви зможете зробити все необхідне в гарному самопочутті та настрої.
  • Намагайтеся їсти більше овочів, зробіть раціон легшим, пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте), відмовтеся від жирного, гострого, кави і алкоголю.
  • Додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, вони допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани та інші).

Нагадаємо, минулої доби на Сонці спостерігався низький рівень активності, також вдалося зафіксувати три спалахи С-класу, найбільший із яких С7,58. 

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