Магнітні бурі у грудні 26.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Магнітні бурі сьогодні — яка небезпека для метеозалежних
Значних магнітних бур, у вівторок, 26 грудня, не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. Водночас найбільшою сонячною подією періоду стала подія M2.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 грудня
У вівторок, 26 грудня, геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з імовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 26 грудня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 40.
Вплив магнітних бур на організм людини
Магнітні бурі значно впливають на організм людини. Метеозалежні люди можуть відчувати біль в серці, головні болі, слабкість, перепади настрою.
Магнітні бурі, насамперед, впливають на стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій. Зокрема: розвиток тривожних станів, підвищення агресивності, посилення страху та панічних проявів тощо.
Тому у дні підвищеної сонячної активності варто зменшити фізичні та розумові навантаження.
Як захиститися від негативного впливу магнітних бур
- Намагайтеся скасувати справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії.
- Якщо самопочуття погіршилося, за наявності такої можливості, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний.
- Пізніше коли тіло адаптується до погодних умов, ви зможете зробити все необхідне в гарному самопочутті та настрої.
- Намагайтеся їсти більше овочів, зробіть раціон легшим, пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте), відмовтеся від жирного, гострого, кави і алкоголю.
- Додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, вони допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани та інші).
Нагадаємо, минулої доби на Сонці спостерігався низький рівень активності, також вдалося зафіксувати три спалахи С-класу, найбільший із яких С7,58.
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