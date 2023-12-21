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Магнітні бурі сьогодні — чи є небезпека для метеозалежних

21 грудня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у грудні 21.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сильних магнітних бур в четвер, 21 грудня, українцям очікувати не слід. Упродовж доби на Сонці спостерігався низький рівень активності, також вдалося зафіксувати три спалахи С-класу, найбільший із яких С7,58. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 грудня

За словами астросиноптиків, сьогодні, 21 грудня, магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. Є ймовірність низької активності на Сонці та можливість спалахів класу М.

Прогноз магнітних бур на 21-25 грудня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 21-25 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 21 грудня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 44.

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей, які мають хронічні захворювання.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають експерти.

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Таким чином, аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких дій:

  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції.

Нагадаємо, що магнітна буря насувається на Землю, найближчими днями спостерігатиметься висока геомагнітна активність. За потужністю вона сягне найвищого, червоного рівня небезпеки.

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