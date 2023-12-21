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Магнитные бури сегодня — есть ли опасность для метеозависимых

21 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в декабре 21.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сильных магнитных бурь в четверг, 21 декабря, украинцам не следует ожидать. За сутки на Солнце наблюдался низкий уровень активности, также удалось зафиксировать три вспышки С-класса, наибольшая из которых С7,58.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 декабря

По словам астросиноптиков, сегодня, 21 декабря, магнитное поле Земли будет находиться от спокойного до нестабильного уровня. Есть вероятность низкой активности на Солнце и возможность вспышек класса М.

Прогноз магнитных бурь на 21-25 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 21-25 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 21 декабря:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 44.

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают эксперты.

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь
Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:

  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.

Напомним, что магнитная буря надвигается на Землю, в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.

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