Магнитные бури в декабре 21.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — есть ли опасность для метеозависимых
Сильных магнитных бурь в четверг, 21 декабря, украинцам не следует ожидать. За сутки на Солнце наблюдался низкий уровень активности, также удалось зафиксировать три вспышки С-класса, наибольшая из которых С7,58.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 декабря
По словам астросиноптиков, сегодня, 21 декабря, магнитное поле Земли будет находиться от спокойного до нестабильного уровня. Есть вероятность низкой активности на Солнце и возможность вспышек класса М.
Солнечная активность на 21 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 44.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания.
"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают эксперты.
Таким образом, чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие действия:
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции.
Напомним, что магнитная буря надвигается на Землю, в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.
Читайте Новини.LIVE!