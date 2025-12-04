Магнитные бури 4 декабря - к чему готовиться метеозависимым

У женщины болит голова. Фото иллюстративное: Pexels

В четверг, 4 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Сейчас солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, которые не представляют существенной угрозы для Земли.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Магнитные бури 4 декабря

Несмотря на в целом спокойную ситуацию, в четверг возможны незначительные колебания геомагнитного поля — от спокойного до нестабильного уровня. Эксперты отмечают, что вероятность вспышки X-класса остается небольшой, хотя полностью ее исключать нельзя.

Солнечная активность на 4 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 62.

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Заблаговременные предупреждения позволяют группам риска лучше контролировать состояние здоровья в периоды повышенной солнечной активности.

