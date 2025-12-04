Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым arrow

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

4 декабря 2025 15:36
Анастасия Писаненко - редактор
Магнитные бури 4 декабря - к чему готовиться метеозависимым
У женщины болит голова. Фото иллюстративное: Pexels
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 4 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Сейчас солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, которые не представляют существенной угрозы для Земли.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 4 декабря

Несмотря на в целом спокойную ситуацию, в четверг возможны незначительные колебания геомагнитного поля — от спокойного до нестабильного уровня. Эксперты отмечают, что вероятность вспышки X-класса остается небольшой, хотя полностью ее исключать нельзя.

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым - фото 1
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Солнечная активность на 4 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 62.

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Заблаговременные предупреждения позволяют группам риска лучше контролировать состояние здоровья в периоды повышенной солнечной активности.

Напомним, ранее синоптики раскрыли, когда в декабре будут сильные магнитные бури.

А до этого стал известен прогноз погоды в Украине на неделю и назвали регионы, где будет потепление.

погода Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:10 Школьное питание — в Николаеве тестируют новый формат

16:10 Сосна от 600 грн — что происходит с ценами на елки в Киеве

16:04 Киевсовет примет бюджет только в январе — названа причина

15:50 Сколько зарабатывают украинцы в Германии — суммы в 2025 году

15:37 Зеленский провел переговоры с президентом Кипра — что обсудили

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

15:36 Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

15:30 Проезд в Молдову затруднен — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

15:25 Онлайн-уплата штрафа ТЦК — когда это можно сделать

15:06 Мира с РФ не будет без возвращения похищенных детей — Стефанишина

15:05 Сухостой на берегу реки — можно ли рубить на дрова в 2025 году

16:10 Школьное питание — в Николаеве тестируют новый формат

16:10 Сосна от 600 грн — что происходит с ценами на елки в Киеве

16:04 Киевсовет примет бюджет только в январе — названа причина

15:50 Сколько зарабатывают украинцы в Германии — суммы в 2025 году

15:37 Зеленский провел переговоры с президентом Кипра — что обсудили

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

15:36 Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

15:30 Проезд в Молдову затруднен — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

15:25 Онлайн-уплата штрафа ТЦК — когда это можно сделать

15:06 Мира с РФ не будет без возвращения похищенных детей — Стефанишина

15:05 Сухостой на берегу реки — можно ли рубить на дрова в 2025 году

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

Text

13:00 Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

3 декабря
Text

19:06 На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

Text

17:57 Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:08 Каждый владелец квартиры должен иметь эту бумагу — что проверить

23 ноября 2025

10:50 Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

21 ноября 2025

04:35 Нужно разрешение соседа — что запрещено делать на своем участке

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

22 ноября 2025

19:15 Без проблем на границе не обойдется — сколько наличных надо иметь

20 ноября 2025

19:35 На какие выплаты рассчитывать людям с инвалидностью в декабре

21 ноября 2025

19:35 Кто из украинцев не сможет стать гражданином Германии — основания

24 ноября 2025

00:14 Как правильно хранить квашеную капусту — важные советы

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации