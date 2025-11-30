Магнитные бури 30 ноября — есть ли риски для метеозависимых

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 30 ноября, существенных магнитных бурь не прогнозируют — солнечная активность остается на низком уровне. Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного, а вероятность значительных вспышек или штормов минимальна.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 30 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 30 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 24.

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури действительно могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

