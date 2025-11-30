Магнитные бури 30 ноября — есть ли риски для метеозависимых

Магнитные бури сегодня — почувствуют ли изменения метеозависимые
В воскресенье, 30 ноября, существенных магнитных бурь не прогнозируют — солнечная активность остается на низком уровне. Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного, а вероятность значительных вспышек или штормов минимальна.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 30 ноября
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М6.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 30 ноября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 24.
Влияют ли магнитные бури на здоровье
Магнитные бури действительно могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
Синоптики рассказали, каким будет первый месяц зимы в Украине — будут ли морозы в декабре.
Также синоптики спрогнозировали, когда Украину могут накрыть морозы и снегопады.
Читайте Новини.LIVE!