Магнитные бури сегодня — почувствуют ли изменения метеозависимые

30 ноября 2025 14:30
Магнитные бури 30 ноября — есть ли риски для метеозависимых
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik
В воскресенье, 30 ноября, существенных магнитных бурь не прогнозируют — солнечная активность остается на низком уровне. Геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного, а вероятность значительных вспышек или штормов минимальна.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнітні бурі 30 листопада
Девушка лежит из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 30 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М6.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 30 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 24.
Магнітні бурі 30 листопада
У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Магнитные бури действительно могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

Синоптики рассказали, каким будет первый месяц зимы в Украине — будут ли морозы в декабре.

Также синоптики спрогнозировали, когда Украину могут накрыть морозы и снегопады.

погода здоровье магнитные бури метеозависимость плохое самочувствие
06:10 Выплаты семьям погибших — какую пенсию получат родители военного

05:54 Один месяц за три — как участие в боях влияет на военную пенсию

05:45 Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе сегодня

05:32 Иисус не был "ботаном" — в ПЦУ призвали считать его "альфачём"

05:02 Заменят ли женщины мужчин — Гетманцев о переквалификации

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

04:30 Статус "временно непригоден" — кому могут дать отсрочку

04:20 Как продать квартиру через єОселю с максимальной выгодой

03:32 10 тыс. за "непригодность" — в Днепре будут судить мать и сына

03:26 Есть вакансия аккумуляторщика — кого приглашают в бригаду "Азов"

02:19 Безопасность, жилье, работа — мэр о Харькове после войны

