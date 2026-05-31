Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии: прогноз на 31 июня
В воскресенье, 31 мая, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, однако магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. За сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С, но такие вспышки существенно не влияют на Землю. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Магнитные бури 31 мая
Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 28 мая
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 35.
Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, сонливость и перепады артериального давления.
