Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии: прогноз на 31 июня

Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии: прогноз на 31 июня

Дата публикации 31 мая 2026 13:35
Головная боль из-за магнитных бурей. Фото: Pexeles. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 31 мая, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, однако магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. За сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С, но такие вспышки существенно не влияют на Землю. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 31 мая

Ожидается, что в воскресенье магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 28 мая

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 35.

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, сонливость и перепады артериального давления.

Ранее Новини.LIVE сообщили, что в июне 2026 года сильных и длительных магнитных бурь не прогнозируют. Однако, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в первой половине месяца будут периоды повышенной геомагнитной активности.

Также мы писали, что Гидрометцентр предупредил украинцев о жаре и шквалах в июне. В середине месяца температура воздуха превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
