Магнітосфера перебуватиме у збудженому стані: прогноз на 31 червня

Дата публікації: 31 травня 2026 13:35
Головний біль через магнітні бурі. Фото: Pexeles. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 31 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується, проте магнітосфера перебуватиме у збудженому стані. За добу на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, але такі спалахи суттєво не впливають на Землю. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 31 травня

Очікується, що у неділю магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 28 травня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 35.

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Деякі люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість та перепади артеріального тиску

Раніше Новини.LIVE повідомяли, що у червні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують. Однак, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у першій половині місяця будуть періоди підвищеної геомагнітної активності. 

Також ми писали, що  Гідрометцентр попередив українців про спеку та шквали в червні. В середині місяця температура повітря перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса. 

погода магнітні бурі метеозалежність
Альбіна Зарічна
