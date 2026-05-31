Магнітосфера перебуватиме у збудженому стані: прогноз на 31 червня

Головний біль через магнітні бурі.

У неділю, 31 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується, проте магнітосфера перебуватиме у збудженому стані. За добу на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, але такі спалахи суттєво не впливають на Землю. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Магнітні бурі 31 травня

Очікується, що у неділю магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 28 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 35.

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Деякі люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість та перепади артеріального тиску.

