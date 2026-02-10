Видео
Видео

Морозы сдают позиции — точный прогноз на сегодня от синоптиков

Морозы сдают позиции — точный прогноз на сегодня от синоптиков

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 06:25
Прогноз погоды на 10 февраля — какой будет погода сегодня
Девушка сдувает снег с ладоней. Иллюстративное фото: pexels.com

Наконец украинцы дождались повышения температуры — морозы начали отступать. Сегодня, 10 февраля, под влиянием мощного атмосферного прогресса начнется относительное потепление.

Об этом информируют Наталка Диденко и Укргидрометцентр, передают Новини.LIVE.

Прогноз от Укргидрометцентра на 10 февраля

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні - фото 2
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

По данным метеорологов, во вторник следует ожидать переменную облачность по всей территории Украины. Снега или дождя не будет за исключением Карпат и Закарпатья — там возможен небольшой мокрый снег и дождь, местами — гололед.

Водителям и пешеходам следует быть осторожными — на дорогах страны сохранится гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, на западе страны днем возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем ожидается на уровне -12...-7 °С.

На западе и юге днем — -6...-1 °С. На Закарпатье днем — +1...+6 °С. В Крыму около 0 °С.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 10 февраля

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Диденко прогнозирует в большинстве областей относительное потепление до -11...-4 °С. На юге и в западных областях воздух прогреется до -4...-2 °С, а на Закарпатье даже до +2 °С.

Осадков почти не предвидится из-за антициклона, лишь на Закарпатье следует ожидать небольшой мокрый снег.

Погода в Киеве 10 февраля

В столице Диденко прогнозирует постепенное смягчение морозов. Сегодня Киев ждет солнечная погода и -10 °С.

Напомним, до этого стало известно, когда в Украину придет настоящая весна, по прогнозу сурка Тимка.

Также ранее сообщалось, почему из-за погодных условий исчезли снегири.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
