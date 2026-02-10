Прогноз погоди на 10 лютого — якою буде погода сьогодні

Морози здають позиції — точний прогноз на сьогодні від синоптиків
Нарешті українці дочекались підвищення температури — морози почали відступати. Сьогодні, 10 лютого, під впливом потужного атмосферного прогресу почнеться відносне потепління.
Про це інформують Наталка Діденко та Укргідрометцентр, передають Новини.LIVE.
Прогноз від Укргідрометцентра на 10 лютого
За даними метеорологів, у вівторок слід очікувати мінливу хмарність по всій території України. Снігу чи дощу не буде за винятком Карпат та Закарпаття — там можливий невеликий мокрий сніг та дощ, місцями — ожеледь.
Водіям та пішоходам слід бути обережними — на дорогах країни утримається ожеледиця.
Вітер переважно південний, 7–12 м/с, на заході країни вдень можливі пориви 15–20 м/с.
Температура повітря вдень очікується на рівні -12...-7 °С.
На заході та півдні вдень — -6...-1 °С. На Закарпатті вдень — +1...+6 °С. У Криму близько 0 °С.
Прогноз від Наталки Діденко на 10 лютого
Діденко прогнозує у більшості областей відносне потепління до -11...-4 °С. На півдні та в західних областях повітря прогріється до -4...-2 °С, а на Закарпатті навіть до +2 °С.
Опадів майже не передбачається через антициклон, лише на Закарпатті слід очікувати невеликий мокрий сніг.
Погода у Києві 10 лютого
У столиці Діденко прогнозує поступове пом’якшення морозів. Сьогодні Київ чекає сонячна погода та -10 °С.
Нагадаємо, до цього стало відомо, коли до України прийде справжня весна, за прогнозом бабака Тимка.
Також раніше повідомлялось, чому через погодні умови зникли снігури.
Читайте Новини.LIVE!