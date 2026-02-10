Відео
Головна Погода Морози здають позиції — точний прогноз на сьогодні від синоптиків

Морози здають позиції — точний прогноз на сьогодні від синоптиків

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 06:25
Прогноз погоди на 10 лютого — якою буде погода сьогодні
Дівчина здуває сніг з долонь. Ілюстративне фото: pexels.com

Нарешті українці дочекались підвищення температури — морози почали відступати. Сьогодні, 10 лютого, під впливом потужного атмосферного прогресу почнеться відносне потепління.

Про це інформують Наталка Діденко та Укргідрометцентр, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз від Укргідрометцентра на 10 лютого

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні - фото 2
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

За даними метеорологів, у вівторок слід очікувати мінливу хмарність по всій території України. Снігу чи дощу не буде за винятком Карпат та Закарпаття — там можливий невеликий мокрий сніг та дощ, місцями — ожеледь.

Водіям та пішоходам слід бути обережними — на дорогах країни утримається ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7–12 м/с, на заході країни вдень можливі пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вдень очікується на рівні -12...-7 °С.

На заході та півдні вдень — -6...-1 °С. На Закарпатті вдень — +1...+6 °С. У Криму близько 0 °С.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 10 лютого

Люта холоднеча відступає — синоптики прогнозують потепління в Україні - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Діденко прогнозує у більшості областей відносне потепління до -11...-4 °С. На півдні та в західних областях повітря прогріється до -4...-2 °С, а на Закарпатті навіть до +2 °С.

Опадів майже не передбачається через антициклон, лише на Закарпатті слід очікувати невеликий мокрий сніг.

Погода у Києві 10 лютого

У столиці Діденко прогнозує поступове пом’якшення морозів. Сьогодні Київ чекає сонячна погода та -10 °С. 

Нагадаємо, до цього стало відомо, коли до України прийде справжня весна, за прогнозом бабака Тимка.

Також раніше повідомлялось, чому через погодні умови зникли снігури.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
