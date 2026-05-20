Погода на День вышиванки 21 мая: прогноз Наталки Диденко

Сильный ливень. Фото: УНИАН

Завтра в четверг 21 мая, на День вышиванки в Украине ожидают капризную и неустойчивую погоду с грозами и кратковременными ливнями. Столбики термометров в некоторых областях поднимутся до +29°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 21 мая

В четверг кратковременные дожди и грозы пройдут почти по всей стране. Исключением станут лишь Харьковщина, Луганщина и Сумщина, где будет сухая погода.

В целом по стране температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +21°C до +26°C. На Левобережье ожидается настоящее лето с температурой от +24°C до +29°C, а вот в западных областях будет значительно свежее, всего +18°C...+22°C.

Температурная карта Украины 21 мая. Фото: Метеопост

Погода в Киеве на День вышиванки

В Киеве на День вышиванки также ожидаются кратковременные дожди и грозы, однако день будет очень теплым с температурой воздуха днем до +26°C.

в Украине в течение недели прогнозируют сильные дожди и грозы с градом.

специалисты объяснили, будут ли сильные магнитные бури сегодня, 20 мая. На Солнце было замечено лишь две вспышки.