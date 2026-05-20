Погода на День вишиванки 21 травня: прогноз Наталки Діденко

Сильна злива. Фото: УНІАН

Завтра у четвер 21 травня, на День вишиванки в Україні очікують примхливу та нестійку погоду з грозами й короткочасними зливами. Стовпчики термометрів у деяких областях піднімуться до +29°C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 21 травня

У четвер короткочасні дощі та грози пройдуть майже по всій країні. Винятком стануть лише Харківщина, Луганщина та Сумщина, де буде суха погода.

агалом по країні температура повітря вдень коливатиметься в межах від +21°C до +26°C. На Лівобережжі очікується справжнє літо із температурою від +24°C до +29°C, а от у західних областях буде значно свіжіше, лише +18°C...+22°C.

Температурна карта України 21 травня. Фото: Метеопост

Погода в Києві на День вишиванки

У Києві на День вишиванки також очікуються короткочасні дощі та грози, проте день буде дуже теплим із температурою повітря вдень до +26°C.

