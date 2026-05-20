На Сонці сталося лише два спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні

Вплив Сонця на самопочуття людини.

Сьогодні, 20 травня, космічна погода буде максимально сприятливою, тому жодних магнітних бур на Землі не очікується. Сонячна активність знизилася до мінімуму, тому метеозалежні українці можуть розслабитися та провести цей день без головного болю.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 20 травня

Дослідники зафіксували лише два дрібні спалахи класів С та В, які є надто слабкими, щоб хоч якось долетіти до Землі та вплинути на роботу техніки чи самопочуття людей.

Прогноз магнітних бур з 20 до 23 травня.

У середу, 20 травня, геомагнітне поле залишатиметься тихим і стабільним. Загальна сонячна активність тримається на низькому рівні, хоча астрономи традиційно залишають невелику ймовірність раптових потужніших спалахів М-класу.

Як організм реагує на магнітні бурі

Коли Землю накриває сильна магнітна буря, метеозалежні люди, літні особи та пацієнти з хронічними хворобами можуть відчувати суттєве погіршення самопочуття.

Симптоми, які найчастіше виникають під час геомагнітних штормів:

головний біль, запаморочення та мігрені;

різкі стрибки артеріального тиску (як підвищення, так і зниження);

прискорене серцебиття та важкість у грудях;

порушення сну (нічне безсоння або сильна денна сонливість);

загальна слабкість, швидка втомлюваність та зниження концентрації;

ломота в суглобах, м'язах та місцях старих травм;

загострення хронічних захворювань (особливо серцево-судинної системи);

підвищена дратівливість, апатія або різкі перепади настрою.

