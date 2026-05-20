На Солнце произошло всего две вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Влияние Солнца на самочувствие человека.

Сегодня, 20 мая, космическая погода будет максимально благоприятной, поэтому никаких магнитных бурь на Земле не ожидается. Солнечная активность снизилась до минимума, поэтому метеозависимые украинцы могут расслабиться и провести этот день без головной боли.

Магнитные бури 20 мая

Исследователи зафиксировали лишь две мелкие вспышки классов С и В, которые являются слишком слабыми, чтобы хоть как-то долететь до Земли и повлиять на работу техники или самочувствие людей.

Прогноз магнитных бурь с 20 по 23 мая.

В среду, 20 мая, геомагнитное поле будет оставаться тихим и стабильным. Общая солнечная активность держится на низком уровне, хотя астрономы традиционно оставляют небольшую вероятность внезапных мощных вспышек М-класса.

Как организм реагирует на магнитные бури

Когда Землю накрывает сильная магнитная буря, метеозависимые люди, пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями могут испытывать существенное ухудшение самочувствия.

Симптомы, которые чаще всего возникают во время геомагнитных штормов:

головная боль, головокружение и мигрени;

резкие скачки артериального давления (как повышение, так и снижение);

учащенное сердцебиение и тяжесть в груди;

нарушение сна (ночная бессонница или сильная дневная сонливость);

общая слабость, быстрая утомляемость и снижение концентрации;

ломота в суставах, мышцах и местах старых травм;

обострение хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистой системы);

повышенная раздражительность, апатия или резкие перепады настроения.

