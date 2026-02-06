Магнитные бури 6 февраля — подробный прогноз для метеозависимых

Головокружение. Фото: Freepik

В пятницу, 6 февраля, вокруг Земли будет нестабильная геомагнитная обстановка. Магнитосфера будет возбужденной, но сильных магнитных бурь, которые могут существенно повлиять на работу техники или самочувствие большинства людей, пока не прогнозируют.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на прогноз Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь 6 февраля

За последние сутки Солнце оставалось очень активным. Ученые зафиксировали сразу несколько типов вспышек: десять слабых вспышек класса С, которые почти не ощущаются на Земле, семь вспышек средней силы класса М и одну очень мощную вспышку класса X с показателем 4,3.

Показатели магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 6 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса -- 80%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 40 %

Количество солнечных пятен — 76

Прогноз магнитных бурь с 6 по 9 июля. Фото: скриншот

Людям, которые реагируют на магнитные колебания, стоит уделить внимание сну и отдыху. При сильных магнитных бурях рекомендованы спокойные прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений и умеренная двигательная активность.

