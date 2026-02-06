Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода На Солнце заметили аж 10 вспышек —готовиться ли к магнитной буре

На Солнце заметили аж 10 вспышек —готовиться ли к магнитной буре

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 13:55
Магнитные бури 6 февраля — подробный прогноз для метеозависимых
Головокружение. Фото: Freepik

В пятницу, 6 февраля, вокруг Земли будет нестабильная геомагнитная обстановка. Магнитосфера будет возбужденной, но сильных магнитных бурь, которые могут существенно повлиять на работу техники или самочувствие большинства людей, пока не прогнозируют.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на прогноз Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь 6 февраля

За последние сутки Солнце оставалось очень активным. Ученые зафиксировали сразу несколько типов вспышек: десять слабых вспышек класса С, которые почти не ощущаются на Земле, семь вспышек средней силы класса М и одну очень мощную вспышку класса X с показателем 4,3.

null
Показатели магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 6 февраля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса -- 80%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 40 %
  • Количество солнечных пятен — 76
null
Прогноз магнитных бурь с 6 по 9 июля. Фото: скриншот

Людям, которые реагируют на магнитные колебания, стоит уделить внимание сну и отдыху. При сильных магнитных бурях рекомендованы спокойные прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений и умеренная двигательная активность.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на сегодня и обещают снег в большинстве областей страны.

Также читайте, когда придет весна по прогнозу харьковского сурка Тимки.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации