Магнітні бурі 6 лютого — детальний прогноз для метеозалежних

Запаморочення. Фото: Freepik

У п'ятницю, 6 лютого, навколо Землі буде нестабільна геомагнітна обстановка. Магнітосфера буде збудженою, але сильних магнітних бур, які можуть суттєво вплинути на роботу техніки чи самопочуття більшості людей, наразі не прогнозують.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на прогноз Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур 6 лютого

За останню добу Сонце залишалося дуже активним. Вчені зафіксували одразу кілька типів спалахів: десять слабких спалахів класу С, які майже не відчуваються на Землі, сім спалахів середньої сили класу М та один дуже потужний спалах класу X із показником 4,3.

Показники магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 6 лютого:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 80%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 40 %

Кількість сонячних плям – 76

Прогноз магнітних бур з 6 до 9 липня. Фото: скриншот

Людям, які реагують на магнітні коливання, варто приділити увагу сну та відпочинку. При сильних магнітних бурях рекомендовані спокійні прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання приміщень і помірна рухова активність.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на сьогодні та обіцяють сніг у більшості областях країни.

Також читайте, коли прийде весна за прогнозом харківського бабака Тимка.