Україна
Головна Погода На Сонці помітили аж 10 спалахів — чи готуватися до магнітної бурі

На Сонці помітили аж 10 спалахів — чи готуватися до магнітної бурі

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 13:55
Магнітні бурі 6 лютого — детальний прогноз для метеозалежних
Запаморочення. Фото: Freepik

У п'ятницю, 6 лютого, навколо Землі буде нестабільна геомагнітна обстановка. Магнітосфера буде збудженою, але сильних магнітних бур, які можуть суттєво вплинути на роботу техніки чи самопочуття більшості людей, наразі не прогнозують.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на прогноз Meteoprog.

Прогноз магнітних бур 6 лютого

За останню добу Сонце залишалося дуже активним. Вчені зафіксували одразу кілька типів спалахів: десять слабких спалахів класу С, які майже не відчуваються на Землі, сім спалахів середньої сили класу М та один дуже потужний спалах класу X із показником 4,3.

null
Показники магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 6 лютого:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 80%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 40 %
  • Кількість сонячних плям – 76
null
Прогноз магнітних бур з 6 до 9 липня. Фото: скриншот

Людям, які реагують на магнітні коливання, варто приділити увагу сну та відпочинку. При сильних магнітних бурях рекомендовані спокійні прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання приміщень і помірна рухова активність.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
