На Земле 7 мая ожидается магнитная буря: какие симптомы могут быть

В четверг, 7 мая, на Земле ожидается магнитная буря, которая может вызвать головную боль и усталость у метеозависимых людей. По данным Британской геологической службы, солнечная активность будет слабой, однако ее хватит, чтобы повлиять на самочувствие и работу систем связи.

Какой будет магнитная буря 7 мая

Британская геологическая служба предупредила о начале магнитной бури на Земле в четверг, 7 мая. Синоптики оценивают интенсивность текущей бури на уровне G1. Ожидается, что геомагнитная обстановка начнет нормализоваться в течение 8 и 9 мая. В этот период все еще возможны отдельные проявления активности, однако до уровня полноценной магнитной бури дело уже не дойдет.

Медики отмечают, что в такие периоды чаще фиксируются жалобы на головную боль, повышенную усталость, перепады артериального давления и нарушения сна. Наиболее уязвимыми к солнечной активности остаются метеозависимые лица, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Поэтому врачи рекомендуют больше отдыхать, обеспечивать организм достаточным количеством воды и избегать психоэмоциональных стрессов. Также стоит ограничить употребление алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина. Людям с хроническими болезнями советуют внимательнее следить за симптомами и заранее подготовить необходимые лекарственные препараты.

Ранее Новини.LIVE писали о детальном прогнозе магнитных бурь в мае. По данным астросиноптиков, в этом месяце не будет мощных магнитных бурь, однако, в некоторые дни возможны возмущения.

Также в Украине в четверг, 7 мая, синоптики обещают в некоторых регионах летнюю жару до +30°C. Но кое-где после жаркого дня начнется грозовая буря с ливнями.