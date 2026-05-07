Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода На Земле 7 мая ожидается магнитная буря: какие симптомы могут быть

На Земле 7 мая ожидается магнитная буря: какие симптомы могут быть

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 09:50
На Земле 7 мая ожидается магнитная буря: какие симптомы могут быть
Влияние Солнца на самочувствие метеозависимых. Фото: коллаж Новости.LIVE

В четверг, 7 мая, на Земле ожидается магнитная буря, которая может вызвать головную боль и усталость у метеозависимых людей. По данным Британской геологической службы, солнечная активность будет слабой, однако ее хватит, чтобы повлиять на самочувствие и работу систем связи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные NOAA.

Какой будет магнитная буря 7 мая

Британская геологическая служба предупредила о начале магнитной бури на Земле в четверг, 7 мая. Синоптики оценивают интенсивность текущей бури на уровне G1. Ожидается, что геомагнитная обстановка начнет нормализоваться в течение 8 и 9 мая. В этот период все еще возможны отдельные проявления активности, однако до уровня полноценной магнитной бури дело уже не дойдет.

null
Прогноз магнитных бурь с 7 по 9 мая. Фото: скриншот

Медики отмечают, что в такие периоды чаще фиксируются жалобы на головную боль, повышенную усталость, перепады артериального давления и нарушения сна. Наиболее уязвимыми к солнечной активности остаются метеозависимые лица, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Поэтому врачи рекомендуют больше отдыхать, обеспечивать организм достаточным количеством воды и избегать психоэмоциональных стрессов. Также стоит ограничить употребление алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина. Людям с хроническими болезнями советуют внимательнее следить за симптомами и заранее подготовить необходимые лекарственные препараты.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали о детальном прогнозе магнитных бурь в мае. По данным астросиноптиков, в этом месяце не будет мощных магнитных бурь, однако, в некоторые дни возможны возмущения.

Также в Украине в четверг, 7 мая, синоптики обещают в некоторых регионах летнюю жару до +30°C. Но кое-где после жаркого дня начнется грозовая буря с ливнями.

Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации