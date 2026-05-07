На Землі 7 травня очікується магнітна буря: які симптоми можуть бути

Вплив Сонця на самопочуття метеозалежних.

У четвер, 7 травня, на Землі очікується магнітна буря, яка може спричинити головний біль та втому у метеозалежних людей. За даними Британської геологічної служби, сонячна активність буде слабкою, проте її вистачить, щоб вплинути на самопочуття та роботу систем зв'язку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані NOAA.

Якою буде магнітна буря 7 травня

Британська геологічна служба попередила про початок магнітної бурі на Землі у четвер, 7 травня. Синоптики оцінюють інтенсивність поточної бурі на рівні G1. Очікується, що геомагнітна обстановка почне нормалізуватися протягом 8 та 9 травня. У цей період все ще можливі окремі прояви активності, проте до рівня повноцінної магнітної бурі справа вже не дійде.

Прогноз магнітних бур з 7 до 9 травня.

Медики зазначають, що в такі періоди частіше фіксуються скарги на головний біль, підвищену втому, перепади артеріального тиску та порушення сну. Найбільш вразливими до сонячної активності залишаються метеозалежні особи, люди похилого віку та пацієнти з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

Тому лікарі рекомендують більше відпочивати, забезпечувати організм достатньою кількістю води та уникати психоемоційних стресів. Також варто обмежити вживання алкоголю та напоїв із високим вмістом кофеїну. Людям із хронічними хворобами радять уважніше стежити за симптомами та заздалегідь підготувати необхідні лікарські препарати.

Раніше Новини.LIVE писали про детальний прогноз магнітних бур у травні. За даними астросиноптиків, цього місяця не буде потужних магнітних бур, проте, у деякі дні можливі збурення.

Також в Україні у четвер, 7 травня, синоптики обіцяють в деяких регіонах літню спеку до +30°C. Але подекуди після спекотного дня почнеться грозова буря зі зливами.