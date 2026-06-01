Начало июня несет изменение погоды: прогноз от синоптика Диденко

Начало июня несет изменение погоды: прогноз от синоптика Диденко

Дата публикации 1 июня 2026 12:21
Погода в Украине 2 июня: подробный прогноз от Наталки Диденко
Люди прячутся от дождя. Фото: Новости.LIVE

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 2 июня, в каких регионах столбики термометров поднимутся до комфортных +24°C, а где еще задержится относительная прохлада и пройдут локальные дожди. По ее словам, лето начнется с комфортной солнечной погоды.

Об этом Наталка Диденко сообщила в посте на Facebook, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 2 июня

Во вторник, 2 июня, на большей части территории Украины ожидается комфортная и теплая погода. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +20°C...+24°C.

Однако потепление охватит не все регионы одновременно. Более свежая погода временно задержится на западе страны. В частности, в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской,Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается несколько ниже температура, где столбики термометров покажут лишь +17°C...+20°C.

Температурная карта Украины на 2 июня. Фото: Метеопост

По прогнозу Наталки Диденко, 2 июня в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Осадки маловероятны на большинстве территорий, поэтому зонтики во вторник понадобятся только жителям западных областей Украины и Одесской области, где пройдут локальные летние дожди.

Погода в Киеве 2 июня: чего ждать жителям столицы

В Киеве 2 июня будет сухая, преимущественно солнечная и малооблачная погода без дождей. Максимальная температура воздуха в Киеве во вторник прогреется до комфортных +20°C...+22°C.

Новини.LIVE писали ранее, что в понедельник 1 июня, в Украине прогнозируют в некоторых областях сильные грозы и обильные ливни. Лишь в некоторых областях обещают жаркую засушливую погоду.

Зато, как уже сообщили синоптики, до конца недели в Украину придет сильная жара. Температура воздуха прогреется до +29°C.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
