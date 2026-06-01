Погода в Україні 2 червня: детальний прогноз від Наталки Діденко

Люди ховаються від дощу. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 2 червня, у яких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +24°C, а де ще затримається відносна прохолода та пройдуть локальні дощі. За її словами, літо розпочнеться з комфортної сонячної погоди.

Про це Наталка Діденко повідомила у пості на Facebook, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 2 червня

У вівторок, 2 червня, на більшій частині території України очікується комфортна та тепла погода. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20°C...+24°C.

Проте потепління охопить не всі регіони одночасно. Свіжіша погода тимчасово затримається на заході країни. Зокрема, у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікується дещо нижча температура, де стовпчики термометрів покажуть лише +17°C...+20°C.

Температурна карта України на 2 червня. Фото: Метеопост

За прогнозом Наталки Діденко, 2 червня в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Опади малоймовірні на більшості територій, тож парасольки у вівторок знадобляться лише мешканцям західних областей України та Одещини, де пройдуть локальні літні дощі.

Погода в Києві 2 червня: чого чекати мешканцям столиці

У Києві 2 червня буде суха, переважно сонячна та малохмарна погода без дощів. Максимальна температура повітря в Києві у вівторок прогріється до комфортних +20°C...+22°C.

Новини.LIVE писали раніше, що у понеділок 1 червня, в Україні прогнозують в деяких областях сильні грози та рясні зливи. Лише в деяких областях обіцяють спекотну посушливу погоду.

Натомість, як уже повідомили синоптики, до кінця тижня в Україну прийде сильна спека. Температура повітря прогріється до +29°C.