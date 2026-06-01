Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Початок червня несе зміну погоди: прогноз від синоптика Діденко

Початок червня несе зміну погоди: прогноз від синоптика Діденко

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 12:21
Погода в Україні 2 червня: детальний прогноз від Наталки Діденко
Люди ховаються від дощу. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 2 червня, у яких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +24°C, а де ще затримається відносна прохолода та пройдуть локальні дощі. За її словами, літо розпочнеться з комфортної сонячної погоди.

Про це Наталка Діденко повідомила у пості на Facebook, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 2 червня 

У вівторок, 2 червня, на більшій частині території України очікується комфортна та тепла погода. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20°C...+24°C.

Проте потепління охопить не всі регіони одночасно. Свіжіша погода тимчасово затримається на заході країни. Зокрема, у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікується дещо нижча температура, де стовпчики термометрів покажуть лише +17°C...+20°C.

null
Температурна карта України на 2 червня. Фото: Метеопост

За прогнозом Наталки Діденко, 2 червня в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Опади малоймовірні на більшості територій, тож парасольки у вівторок знадобляться лише мешканцям західних областей України та Одещини, де пройдуть локальні літні дощі.

Читайте також:

Погода в Києві 2 червня: чого чекати мешканцям столиці

У Києві 2 червня буде суха, переважно сонячна та малохмарна погода без дощів. Максимальна температура повітря в Києві у вівторок прогріється до комфортних +20°C...+22°C

Новини.LIVE писали раніше, що у понеділок 1 червня, в Україні прогнозують в деяких областях сильні грози та рясні зливи. Лише в деяких областях обіцяють спекотну посушливу погоду. 

Натомість, як уже повідомили синоптики, до кінця тижня в Україну прийде сильна спека. Температура повітря прогріється до +29°C.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації