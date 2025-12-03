Видео
Главная arrow Погода arrow Начало зимы без снега — прогноз погоды на завтра arrow

Начало зимы без снега — прогноз погоды на завтра

3 декабря 2025 23:54
Анастасия Писаненко - редактор
Прогноз погоды на 4 декабря - какой будет погода завтра
Женщина в пасмурную погоду. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 4 декабря, погода в Украине будет оставаться стабильной. Сейчас страна находится под влиянием мощного антициклона, который расположился над восточными регионами Европы.

Об этом сообщает Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 4 декабря от Наталки Диденко

Основные атмосферные события в этот день будут разворачиваться над Средиземноморьем и Атлантикой, где ожидаются значительные осадки — преимущественно в виде дождя, местами с переходом в снег в горных районах. В Украине же существенные осадки не прогнозируются, лишь единичные очаги влажности могут локально появляться в отдельных областях.

Начало зимы без снега — прогноз погоды на завтра - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Температурный фон останется без существенных изменений. В течение дня столбики термометров покажут +4...+8 °С, а на юге будет ощутимо теплее — до +12 °С. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, местами с порывами.

В Киеве также сохранится сухая погода. Осадки маловероятны, а дневная температура будет колебаться в пределах +5...+7 °С. В целом в ближайшие дни Наталка Диденко не прогнозирует серьезных осадков.

Начало зимы без снега — прогноз погоды на завтра - фото 2
Карта осадков. Фото: Наталка Диденко

Прогноз погоды на 4 декабря от Укргидрометеоцентра

В Украине 4 декабря ожидается преимущественно стабильная погода без существенных изменений по сравнению с предыдущими днями.

Начало зимы без снега — прогноз погоды на завтра - фото 3
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В северных, большинстве центральных и южных областей возможны небольшие дожди. На остальной территории — без осадков. В то же время ночью и утром в Карпатах местами прогнозируют туман, который может усложнять видимость на дорогах.

Ветер будет юго-восточным, со скоростью 5-10 м/с.

Температурный режим будет оставаться мягким для начала декабря. В ночные часы столбики термометра покажут 0...+5 °С, на востоке и в горных районах Карпат — -3...+2 °С. Днем воздух прогреется до +3...+8 °С, на Закарпатье — до +11 °С.

Теплее всего традиционно будет на юге страны: ночью +4...+9 °С, днем +7...+12 °С.

Начало зимы без снега — прогноз погоды на завтра - фото 4
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, ранее главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова сообщила, что в декабре ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега.

Ранее синоптики информировали, сколько будет держаться снег и насколько холодной будет погода в этом сезоне. Прогнозы приятно удивили даже опытных специалистов.

погода Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
