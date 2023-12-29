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Народный синоптик Диденко рассказала, не испортит ли настроение украинцам погода на Новый год

29 декабря 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Наталья Диденко рассказала о погоде на 30 и 31 декабря 2023 года
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

30 декабря в Украине серьезные осадки маловероятны, а 31 декабря в Украине будет преимущественно сухо. Кроме того, в большинстве областей в новогоднюю ночь не будет дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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В субботу 30 декабря без осадков, разве что вечером на западе и севере — небольшой дождь, в Карпатах — с мокрым снегом.

"Ветер западного и юго-западного направлений, умеренный, на севере временами сильный. Температура воздуха ночью 0°C+4°C, в течение дня завтра +4°C+9°C, на юге +7°C+11°C" , — написала Диденко.

По ее словам, в Киеве 30 декабря будет без существенных осадков. Лишь к вечеру возможен небольшой дождь.

"Ветер с запада, порывистый. В ближайшую ночь +3°C, завтра днем +8°C", — отметила синоптик.

31 декабря в Украине будет преимущественно сухо, температура воздуха без изменений: +3°C+7°C, на юге до +10°C.

"В новогоднюю ночь в большинстве областей будет без осадков, только в западной части начнется дождь, температура воздуха +1 °C +5 °C , на востоке около нуля", — подчеркнула Диденко.

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"В первый день Нового года дождь, который придет с запада, распространится на большинство областей Украины, включая Крым. Дневная температура воздуха будет +3°C+7°C, в южной части +6°C+10°C", — написала Диденко.

Она уточнила, что небольшое похолодание ожидается уже с 4-5 января.

Скриншот. Фейсбук Наталки Диденко

Напомним, синоптики рассказали об изменениях погоды в Одессе.

Мы также сообщали, что в Киеве зафиксировали рекордно теплую погоду в декабре.

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