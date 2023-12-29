Наталка Діденко розповіла про погоду на 30 и 31 грудня 2023 року

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

30-го грудня в Україні серйозні опади малоймовірні, а 31-го грудня в Україні буде переважно сухо. Крім того, у більшості областей у новорічну ніч не дощитиме.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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У суботу 30 грудня загалом без опадів, хіба що увечері на заході та півночі — невеликий дощ, в Карпатах — з мокрим снігом.

"Вітер західного та південно-західного напрямків, помірний, на півночі часом сильний. Температура повітря вночі 0°C+4°C, протягом дня завтра +4°C+9°C, на півдні +7°C+11°C", — написала Діденко.

За її словами, у Києві 30-го грудня буде без істотних опадів. Лише ввечері можливий невеликий дощ.

"Вітер із заходу, поривчастий. Найближчої ночі +3°C, завтра вдень +8°C", — зазначила синоптик.

31-го грудня в Україні буде переважно сухо, температура повітря без змін: +3°C+7°C, на півдні до +10°C.

"У новорічну ніч у більшості областей буде без опадів, лише в західній частині розпочнеться дощ, температура повітря +1°C+5°C, на сході близько нуля", — наголосила Діденко.

Що очікувати від погоди у перші дні 2024-го року

"У перший день Нового року дощ, який прийде із заходу, пошириться на більшість областей України, включно з Кримом. Денна температура повітря становитиме +3°C+7°C, у південній частині +6°C+10°C", — написала Діденко.

Вона уточнила, що невелике похолодання передбачається вже з 4-5 січня.

Скриншот. Фейсбук Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптики розповіли про зміни погоди в Одесі.

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