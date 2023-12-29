Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко розповіла, чи не зіпсує настрій українцям погода на Новий рік arrow

Народний синоптик Діденко розповіла, чи не зіпсує настрій українцям погода на Новий рік

29 грудня 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Наталка Діденко розповіла про погоду на 30 и 31 грудня 2023 року
Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

30-го грудня в Україні серйозні опади малоймовірні, а 31-го грудня в Україні буде переважно сухо. Крім того, у більшості областей у новорічну ніч не дощитиме.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні в останні дні перед новим роком

У суботу 30 грудня загалом без опадів, хіба що увечері на заході та півночі — невеликий дощ, в Карпатах — з мокрим снігом.

"Вітер західного та південно-західного напрямків, помірний, на півночі часом сильний. Температура повітря вночі 0°C+4°C, протягом дня завтра +4°C+9°C, на півдні +7°C+11°C", — написала Діденко.

За її словами, у Києві 30-го грудня буде без істотних опадів. Лише ввечері можливий невеликий дощ.

"Вітер із заходу, поривчастий. Найближчої ночі +3°C, завтра вдень +8°C", — зазначила синоптик.

31-го грудня в Україні буде переважно сухо, температура повітря без змін: +3°C+7°C, на півдні до +10°C.

"У новорічну ніч у більшості областей буде без опадів, лише в західній частині розпочнеться дощ, температура повітря +1°C+5°C, на сході близько нуля", — наголосила Діденко.

Що очікувати від погоди у перші дні 2024-го року

"У перший день Нового року дощ, який прийде із заходу, пошириться на більшість областей України, включно з Кримом. Денна температура повітря становитиме +3°C+7°C, у південній частині +6°C+10°C", — написала Діденко.

Вона уточнила, що невелике похолодання передбачається вже з 4-5 січня.

Скриншот. Фейсбук Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптики розповіли про зміни погоди в Одесі.

Ми також повідомляли про те, що у Києві зафіксували рекордно теплу погоду в грудні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі