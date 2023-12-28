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Синоптики предупреждают об опасности — какой будет погода сегодня

28 декабря 2023 06:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 28 декабря - прогноз от синоптиков
Человек под зонтиком идет по затопленной улице. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 декабря, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду. Вероятны затопления и схождения лавин в горах. Температура воздуха будет колебаться от +3 до -2 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 декабря

Почти по всей Украине будет облачная с прояснениями погода. Без осадков только в восточных и Сумской областях. Однако ночью там возможен небольшой мокрый снег.

"Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет колебаться ночью от +2°С до -3°С, а днем от +1...+6°С. На западе и юге страны несколько теплее +4...+9 °С.

Погода в Киевской области 28 декабря

В столице и регионе будет облачно с прояснениями и без осадков.

Ветер западный, северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

"Температура воздуха по области ночью от +2...-3°С, днем +1...+6°С, в Киеве ночью около 0°С, днем +2...+4°С", — добавили синоптики.

Погода в Украине 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Укргидрометцентр предупреждает об опасности

"27-30 декабря 2023 года в результате прохождения тало-дождевого паводка на притоке Десны р. Снов будет продолжаться рост уровней воды до 10 см в сутки с последующим затоплением поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения (с. Большой Дырчинс. Малый Дырчин) в Черниговском районе Черниговской области", — предостерегают синоптики и предупреждают о первом уровне опасности.

Карта наводнений в Украине 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр
Карта наводнений в Украине 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, до сих пор сохраняется угроза снеголавинной опасности III уровня. В частности, 28 декабря — на высокогорье Закарпатской области возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня, ожидается 28 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.

Местным жителям, а также туристам лучше воздержаться от восхождений на горные вершины.

Карта схождения лавин. Фото: Укргидрометцентр
Карта схождения лавин 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода . Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.

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