Погода в Україні 28 грудня — чого очікувати

Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи зміниться погода в Україні найближчим часом
Найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 28 грудня
За словами Діденко, найближчими днями не передбачається ніяких серйозних опадів, проте ймовірні винятки.
Так, завтра, 28 грудня в більшості областей України — без істотних опадів. Очікується південно-західний вітер, часом із сильними поривами.
- Температура повітря трохи знизиться — вночі у західних областях -1...-5°C, на решті території -2...+1°C.
- Вдень очікується +1...+4°C, на півдні та в західній частині +4...+9°C.
Проте вже 31 грудня у північній частині України прогнозують невеликі опади, а 1 січня опадів побільшає.
Крім того, відчутніше похолодання орієнтовно передбачається 4-5 січня.
Погода у Києві 28 грудня
У Києві день пройде без істотних опадів, але вітряно та прохолодно. Вночі температура коливатиметься близько 0°C, вдень +2...+4°C.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко попередила про холодну погоду в Україні сьогодні, 27 грудня. Очікується температура повітря близько +6°С, але сильні пориви вітру.
Також ми писали, що сьогодні, 27 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, однак залишатиметься сильний західний вітер з поривами до 12 м/с.
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