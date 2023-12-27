Погода в Україні 28 грудня — чого очікувати

Люди гуляють парком. Фото: Новини.LIVE

Найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, найближчими днями не передбачається ніяких серйозних опадів, проте ймовірні винятки.

Так, завтра, 28 грудня в більшості областей України — без істотних опадів. Очікується південно-західний вітер, часом із сильними поривами.

Температура повітря трохи знизиться — вночі у західних областях -1...-5°C, на решті території -2...+1°C.

Вдень очікується +1...+4°C, на півдні та в західній частині +4...+9°C.

Проте вже 31 грудня у північній частині України прогнозують невеликі опади, а 1 січня опадів побільшає.

Крім того, відчутніше похолодання орієнтовно передбачається 4-5 січня.

Погода у Києві 28 грудня

У Києві день пройде без істотних опадів, але вітряно та прохолодно. Вночі температура коливатиметься близько 0°C, вдень +2...+4°C.

Погода в Україні 28 грудня. Фото: Наталка Діденко

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко попередила про холодну погоду в Україні сьогодні, 27 грудня. Очікується температура повітря близько +6°С, але сильні пориви вітру.

Також ми писали, що сьогодні, 27 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, однак залишатиметься сильний західний вітер з поривами до 12 м/с.