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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, изменится ли погода в Украине в ближайшее время

27 декабря 2023 14:03
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 28 грудня — чого очікувати
Люди гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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По словам Диденко, в ближайшие дни не предполагается никаких серьезных осадков, однако возможны исключения.

Так, завтра, 28 декабря, в большинстве областей Украины — без существенных осадков. Ожидается юго-западный ветер, иногда с сильными порывами.

  • Температура воздуха немного снизится - ночью в западных областях -1...-5°C, на остальной территории -2...+1°C.
  • Днем ожидается +1...+4°C, на юге и в западной части +4...+9°C.

Однако уже 31 декабря в северной части Украины прогнозируют небольшие осадки, а 1 января осадков станет больше.

Кроме того, более ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 4-5 января.

Погода в Киеве 28 декабря

В Киеве день пройдет без существенных осадков, но ветрено и прохладно. Ночью температура колеблется около 0°C, днем +2...+4°C.

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Погода в Украине 28 декабря. Фото: Наталья Диденко
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Скриншот поста Диденко
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Скриншот поста Диденко

Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко предупредила о холодной погоде в Украине сегодня, 27 декабря. Ожидается температура воздуха около +6 С, но сильные порывы ветра.

Также мы писали, что сегодня, 27 декабря, в Одессе ожидается преимущественно пасмурная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако остается сильный западный ветер с порывами до 12 м/с.

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