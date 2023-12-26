Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Небезпечна погода — народний синоптик Діденко попередила про сильний ураган завтра arrow

Небезпечна погода — народний синоптик Діденко попередила про сильний ураган завтра

26 грудня 2023 14:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в середу, 27 грудня --- прогноз від Наталії Діденка
Ураган в Україні. Фото: ДСНС Одеської області
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні середа, 27 грудня принесе холодну погоду. Очікується температура повітря близько +6°С, але сильні пориви вітру.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на 27 грудня

Діденко повідомила, що 27 грудня в Україні очікується температура +2...+6°С, а на півдні країни +7...+12°С. Дутиме сильний північно-західний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду.

На початку дня можливі опади у вигляді дощу, який незабаром перейде у деяких районах у мокрий сніг.

На півдні України значних опадів не очікується, можлива навіть поява сонячних прогалин.

Погода в Києві на 27 грудня

У Києві в середу прогнозується хмарна погода з дощем, який пізніше може змінитись мокрим снігом. Вітер буде дуже сильним, з поривами до 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з цим необхідно вжити запобіжних заходів, щоб запобігти пошкодженню майна.

Вночі температура буде трохи вищою, ніж удень: +4…+7°С.

Погода в Україні на найближчі дні

Народний синоптик Наталія Діденко вказала, що у четвер, п'ятницю та суботу очікується антициклон. Він принесе суху та прохолодну погоду, вітер стихне, що створить сприятливі умови для завершення справ і насолоди свіжим повітрям.

"31 грудня прийде атмосферний фронт, принісши з собою дощ та мокрий сніг. Вночі 1 січня очікується пауза в опадах і тепла погода. Вдень 1 січня продовжаться опади, але температура залишиться відносно теплою", — каже вона.

Погода в Україні
Погода в Україні на 27 грудня від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що погода в Україні 26 грудня буде хмарною з проясненнями. У більшості областей очікується помірний дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ - 80x80

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі