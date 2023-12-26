Погода в Україні в середу, 27 грудня --- прогноз від Наталії Діденка

Ураган в Україні. Фото: ДСНС Одеської області

В Україні середа, 27 грудня принесе холодну погоду. Очікується температура повітря близько +6°С, але сильні пориви вітру.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 27 грудня

Діденко повідомила, що 27 грудня в Україні очікується температура +2...+6°С, а на півдні країни +7...+12°С. Дутиме сильний північно-західний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду.

На початку дня можливі опади у вигляді дощу, який незабаром перейде у деяких районах у мокрий сніг.

На півдні України значних опадів не очікується, можлива навіть поява сонячних прогалин.

Погода в Києві на 27 грудня

У Києві в середу прогнозується хмарна погода з дощем, який пізніше може змінитись мокрим снігом. Вітер буде дуже сильним, з поривами до 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з цим необхідно вжити запобіжних заходів, щоб запобігти пошкодженню майна.

Вночі температура буде трохи вищою, ніж удень: +4…+7°С.

Погода в Україні на найближчі дні

Народний синоптик Наталія Діденко вказала, що у четвер, п'ятницю та суботу очікується антициклон. Він принесе суху та прохолодну погоду, вітер стихне, що створить сприятливі умови для завершення справ і насолоди свіжим повітрям.

"31 грудня прийде атмосферний фронт, принісши з собою дощ та мокрий сніг. Вночі 1 січня очікується пауза в опадах і тепла погода. Вдень 1 січня продовжаться опади, але температура залишиться відносно теплою", — каже вона.

Погода в Україні на 27 грудня від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що погода в Україні 26 грудня буде хмарною з проясненнями. У більшості областей очікується помірний дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.