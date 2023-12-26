Погода в Украине в среду, 27 декабря --- прогноз от Натальи Диденко

Ураган в Украине. Фото: ГСЧС Одесской области

В Украину среда, 27 декабря принесет холодную погоду. Ожидается температура воздуха около +6°С, но при этом будут сильные порывы ветра.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 27 декабря

Диденко сообщила, что 27 декабря в Украине ожидается температура +2…+6°С, а на юге страны +7..+12°С. Будет дуть сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В начале дня возможны осадки в виде дождя, который вскоре перейдет в некоторых районах перейдет в мокрый снег.

На юге Украины значительных осадков не ожидается, возможно даже появление солнечных прогалин.

Погода в Киеве на 27 декабря

В Киеве в среду прогнозируется облачная погода с дождем, который позже может смениться мокрым снегом. Ветер будет очень сильным, с порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с єтим необходимо принять меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждения имущества.

Ночью температура будет немного выше, чем днем: +4…+7°С.

Погода в Украине на ближайшие дни

Народный синоптик Наталья Диденко указала, что в четверг, пятницу и субботу ожидается антициклон. Он принесет сухую и прохладную погоду, ветер стихнет, что создаст благоприятные условия для завершения дел и наслаждения свежим воздухом.

"31 декабря придет атмосферный фронт, принеся с собой дождь и мокрый снег. Ночью 1 января ожидается пауза в осадках и теплая погода. Днем 1 января продолжатся осадки, но температура останется относительно теплой", — говорит она.

Погода в Украине на 27 декабря от Натальи Диденко. Фото: сккриншот

Напомним, что погода в Украине 26 декабря будет облачная с прояснениями. В большинстве областей ожидается умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.