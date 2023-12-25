Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Прогноз погоды от Укргидрометцентра — где завтра ожидаются дожди arrow

Прогноз погоды от Укргидрометцентра — где завтра ожидаются дожди

25 декабря 2023 21:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 26 декабря - прогноз от синоптиков
Девушка идет по улице под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В большинстве областей Украины во вторник, 26 декабря будет облачная погода с временными прояснениями. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 26 декабря

Сообщается, что в восточных регионах и многих центральных областях ожидается легкий дождь ночью, а в северных и северо-восточных регионах прогнозируется умеренный дождь днем. В других областях осадков не предвидится. 

Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. 

Температура в ночное время составит от +1…+6 °С, днем ожидается +6…+11 °С. В регионе Прикарпатья и на юге страны температура может подняться до +14 °С, а в восточных и северо-восточных областях будет в пределах+3…+8 °С.

Погода в Україні
Погода в Украине на 26 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная ситуация в Карпатах

Синоптики сообщают, что в Карпатах существует повышенная опасность схода снежных лавин (3-й уровень) из-за теплой погоды. Это касается горных районов Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Вероятность схода лавин повышена даже при небольших дополнительных нагрузках, существует риск образования отдельных естественных лавин среднего и большого размера", — говорится в сообщение.

Снеголавинная опасность
Снеголавинная опасность в Карпатах. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что сегодня ночью и утром в Киеве бушевала настоящая непогода. В столице снова насыпало снег, к уборке дорог уже привлечена соответствующая техника и работники.

Также мы писали, что накануне киевлян предупреждали о надвигавшейся на столицу опасности. В частности, о мокром снеге с дождем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме