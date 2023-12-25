Погода в Украине на завтра, 26 декабря - прогноз от синоптиков

Девушка идет по улице под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В большинстве областей Украины во вторник, 26 декабря будет облачная погода с временными прояснениями. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 26 декабря

Сообщается, что в восточных регионах и многих центральных областях ожидается легкий дождь ночью, а в северных и северо-восточных регионах прогнозируется умеренный дождь днем. В других областях осадков не предвидится.

Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура в ночное время составит от +1…+6 °С, днем ожидается +6…+11 °С. В регионе Прикарпатья и на юге страны температура может подняться до +14 °С, а в восточных и северо-восточных областях будет в пределах+3…+8 °С.

Погода в Украине на 26 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная ситуация в Карпатах

Синоптики сообщают, что в Карпатах существует повышенная опасность схода снежных лавин (3-й уровень) из-за теплой погоды. Это касается горных районов Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Вероятность схода лавин повышена даже при небольших дополнительных нагрузках, существует риск образования отдельных естественных лавин среднего и большого размера", — говорится в сообщение.

Снеголавинная опасность в Карпатах. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что сегодня ночью и утром в Киеве бушевала настоящая непогода. В столице снова насыпало снег, к уборке дорог уже привлечена соответствующая техника и работники.

Также мы писали, что накануне киевлян предупреждали о надвигавшейся на столицу опасности. В частности, о мокром снеге с дождем.