Погода в Украине на завтра, 26 декабря - прогноз от синоптиков

Прогноз погоды от Укргидрометцентра — где завтра ожидаются дожди
В большинстве областей Украины во вторник, 26 декабря будет облачная погода с временными прояснениями. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются осадки в виде дождя.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 26 декабря
Сообщается, что в восточных регионах и многих центральных областях ожидается легкий дождь ночью, а в северных и северо-восточных регионах прогнозируется умеренный дождь днем. В других областях осадков не предвидится.
Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.
Температура в ночное время составит от +1…+6 °С, днем ожидается +6…+11 °С. В регионе Прикарпатья и на юге страны температура может подняться до +14 °С, а в восточных и северо-восточных областях будет в пределах+3…+8 °С.
Снеголавинная ситуация в Карпатах
Синоптики сообщают, что в Карпатах существует повышенная опасность схода снежных лавин (3-й уровень) из-за теплой погоды. Это касается горных районов Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Вероятность схода лавин повышена даже при небольших дополнительных нагрузках, существует риск образования отдельных естественных лавин среднего и большого размера", — говорится в сообщение.
Напомним, что сегодня ночью и утром в Киеве бушевала настоящая непогода. В столице снова насыпало снег, к уборке дорог уже привлечена соответствующая техника и работники.
Также мы писали, что накануне киевлян предупреждали о надвигавшейся на столицу опасности. В частности, о мокром снеге с дождем.
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