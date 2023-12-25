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Прогноз погоди від Укргідрометцентру — де завтра очікуються дощі

25 грудня 2023 21:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра, 26 грудня – прогноз від синоптиків
Дівчина йде вулицею під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У більшості областей України у вівторок, 26 грудня, буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. Окрім того, у деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 26 грудня

Повідомляється, що у східних регіонах та багатьох центральних областях очікується легкий дощ уночі, а у північних та північно-східних регіонах прогнозується помірний дощ удень. В інших областях опадів не передбачається.

Вітер буде західним та південно-західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура в нічний час становитиме від +1...+6°С, вдень очікується +6...+11°С. У Прикарпатському регіоні і на півдні країни температура може піднятися до +14 °С, а в східних і північно-східних областях буде в межах +3…+8 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні на 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна ситуація у Карпатах

Синоптики повідомляють, що у Карпатах існує підвищена небезпека сходження снігових лавин (3-й рівень) через теплу погоду. Це стосується гірських районів Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Вірогідність сходу лавин підвищена навіть при невеликих додаткових навантаженнях, існує ризик утворення окремих природних лавин середнього та великого розміру", — йдеться у повідомленні.

Сніголавинна небезпека
Сніголавинна небезпека у Карпатах. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що сьогодні вночі та вранці у Києві вирувала справжня негода. У столиці знову насипало сніг, до прибирання доріг вже залучено відповідну техніку та працівників.

Також ми писали, що напередодні киян попереджали про небезпеку, що насувалася на столицю. Зокрема, про мокрий сніг із дощем.

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