Погода у Києві на 25 грудня - попередження про небезпеку

Снігопад у Києві. Фото: apostrophe.ua

Мешканців Києва попередили про небезпеку, що насуває. Так уже завтра, 25 грудня очікується мокрий сніг із дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Києві та області на 25 грудня

Повідомляється, що очікується мокрий сніг із переходом у дощ. На вулицях можлива ожеледиця.

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, а вдень очікуються пориви до 17-22 метрів за секунду.

Температура в нічний час коливатиметься від 0...-5°С, а вдень підніметься до +4...+9°С.

У Києві вночі очікується -1...-3°, а вдень температура буде в районі +6...+8°С.

"Важливе попередження про несприятливі погодні умови для регіону Києва: 25 грудня прогнозуються сильні пориви вітру до 17-22 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпеки", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в Києві на 25 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ці вихідні, 23-24 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Напередодні Різдва переважатиме волога погода. До того ж можливі пориви вітру.