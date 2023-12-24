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На Київ насувається небезпека — пояснення Укргідрометцентру

24 грудня 2023 15:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Погода у Києві на 25 грудня - попередження про небезпеку
Снігопад у Києві. Фото: apostrophe.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мешканців Києва попередили про небезпеку, що насуває. Так уже завтра, 25 грудня очікується мокрий сніг із дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Повідомляється, що очікується мокрий сніг із переходом у дощ. На вулицях можлива ожеледиця.

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, а вдень очікуються пориви до 17-22 метрів за секунду.

Температура в нічний час коливатиметься від 0...-5°С, а вдень підніметься до +4...+9°С.

У Києві вночі очікується -1...-3°, а вдень температура буде в районі +6...+8°С.

"Важливе попередження про несприятливі погодні умови для регіону Києва: 25 грудня прогнозуються сильні пориви вітру до 17-22 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпеки", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в Києві на 25 грудня
Погода в Києві на 25 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ці вихідні, 23-24 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Напередодні Різдва переважатиме волога погода. До того ж можливі пориви вітру.

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