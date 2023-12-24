Погода в Киеве на 25 декабря - предупреждение об опасности

Снегопад в Киеве. Фото: apostrophe.ua

Жителей Киева предупредили о надвигающей опасности. Так, уже завтра, 25 декабря, ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сообщается, что ожидается мокрый снег с переходом в дождь. На улицах возможна гололедица.

Ветер будет менять направление с юго-западного на западный со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду.

Температура в ночное время будет колебаться от -5 °С до 0°С, а днем поднимется до +4…+9 °С.

В Киеве ночью ожидается -3…-1 °С, а днем температура будет в районе +6…+8 °С.

"Важное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для региона Киева: 25 декабря прогнозируются сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду, что соответствует первому уровню опасности", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в Киеве на 25 декабря. Фото: скриншот

Напомним, в эти выходные, 23-24 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. В канун Рождества будет преобладать влажная погода. К тому же, возможны порывы ветра.