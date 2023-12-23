Погода в Украине на 24 и 25 декабря - где ожидается ураган

Люди идут по улице во время урагана. Фото: Shutterstock

В ночь перед Рождеством ожидается переменчивая погода с периодическими осадками в виде снега и похолоданием до отметок -2…-6 °С. Однако уже 25 декабря погода значительно улучшится, но в некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 24 и 25 декабря

Диденко сообщила, что температура поднимется до комфортных +4…+9 °С. На юге и юго-западе столбики термометров могут показывать даже +10…+13 °С.

Также народный синоптик предупредила, что в день Рождества снег сменится дождем.

Также Диденко сообщила, что 24 и 25 декабря ожидается ветреная погода, порывы западного ветра могут достигать скоростей 15-22 м/с.

"Будьте осторожны, особенно колядующие, не позвольте погоде ввести вас в заблуждение", — говорит она.

Погода в Киеве на 24 и 25 декабря

В Киеве также прогнозируется сильный ветер в указанные дни. Завтра ожидается небольшой снег, мокрый снег, температура около нуля. Ночью столбики термометров опустятся до -5 °С. Днем в столице резко потеплеет до +7 °С и ожидается дождь.

Погода от Натальи Диденко на 24 и 25 декабря. Фото: скриншот

Напомним, в эти выходные, 23-24 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. В канун Рождества будет преобладать влажная погода. К тому же, возможны порывы ветра.