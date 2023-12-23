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Народний синоптик Наталія Діденко назвала регіони, в яких очікується ураган на Різдво

23 грудня 2023 13:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 24 та 25 грудня - де очікується ураган
Люди йдуть вулицею під час урагану. Фото: Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У ніч перед Різдвом очікується мінлива погода з періодичними опадами у вигляді снігу та похолоданням до позначок -2…-6 °С. Проте вже 25 грудня погода значно покращиться, але у деяких регіонах очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Діденко повідомила, що температура підніметься до комфортних +4…+9 °С. На півдні та південному заході стовпчики термометрів можуть показувати навіть +10…+13 °С.

Також народний синоптик попередила, що у день Різдва сніг зміниться на дощ.

Також Діденко повідомила, що 24 та 25 грудня очікується вітряна погода, пориви західного вітру можуть досягати швидкостей 15-22 м/с.

"Будьте обережні, особливо колядники, і не дозвольте погоді ввести вас в оману", — каже вона.

Погода в Києві на 24 та 25 грудня

У Києві також прогнозується сильний вітер у вказані дні. У суботу очікується невеликий сніг, мокрий сніг, температура близько нуля. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -5 °С. Вдень у столиці різко потеплішає до +7 °С та очікується дощ.

Погода на Різдво
Погода від Наталії Діденко на 24 та 25 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ці вихідні, 23-24 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Напередодні Різдва переважатиме волога погода. До того ж можливі пориви вітру.

 

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