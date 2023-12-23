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Синоптики предупреждают украинцев об опасности — какой будет погода сегодня

23 декабря 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в субботу, 23 декабря — каким областям грозит шквальный ветер и метель
Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 23 декабря, будет с дождями и мокрым снегом. Осадки ожидаются на востоке и юго-востоке страны. Синоптики также предупреждают об опасности. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"23 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Карта опасных регионов Украины 23 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 декабря

Украинцев 23 декабря местами ожидают небольшой дождь и мокрый снег.

По прогнозу синоптиков, на дорогах возможен гололед.

Температура воздуха в течение суток -3...+2 °C;

"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

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Прогноз погоды в Украине сегодня, 23 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в эти выходные, 23-24 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. В канун Рождества будет преобладать влажная погода. К тому же, возможны порывы ветра.

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