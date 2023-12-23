Погода в Украине в субботу, 23 декабря — каким областям грозит шквальный ветер и метель

Синоптики предупреждают украинцев об опасности — какой будет погода сегодня
Погода в Украине, 23 декабря, будет с дождями и мокрым снегом. Осадки ожидаются на востоке и юго-востоке страны. Синоптики также предупреждают об опасности. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
"23 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 23 декабря
Украинцев 23 декабря местами ожидают небольшой дождь и мокрый снег.
По прогнозу синоптиков, на дорогах возможен гололед.
Температура воздуха в течение суток -3...+2 °C;
"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Напомним, в эти выходные, 23-24 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. В канун Рождества будет преобладать влажная погода. К тому же, возможны порывы ветра.
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