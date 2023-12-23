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Синоптики попереджають українців про небезпеку — якою буде погода сьогодні

23 грудня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у суботу, 23 грудня — яким областям загрожує шквальний вітер та завірюха
Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 23 грудня, буде з дощами та мокрим снігом. Опади очікуються на сході та південному сході країни. Синоптики також попереджають про небезпеку. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Попередження від Укргідрометцентру

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища. 

"23 грудня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с", — мовиться у повідомленні.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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Мапа небезпечних регіонів в Україні 23 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 грудня

Українців 23 грудня очікують місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

За прогнозом синоптиків, на дорогах можлива ожеледь.

Температура повітря впродовж доби -3...+2 °C;

"Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с", — вказано у повідомленні.

На зображенні може бути: карта та текст
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 23 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на цих вихідних, 23-24 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Напередодні Різдва переважатиме волога погода. До того ж можливі пориви вітру.

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