Погода в Україні у суботу, 23 грудня — яким областям загрожує шквальний вітер та завірюха

Синоптики попереджають українців про небезпеку — якою буде погода сьогодні
Погода в Україні, 23 грудня, буде з дощами та мокрим снігом. Опади очікуються на сході та південному сході країни. Синоптики також попереджають про небезпеку. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Попередження від Укргідрометцентру
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
"23 грудня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с", — мовиться у повідомленні.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Погода в Україні 23 грудня
Українців 23 грудня очікують місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
За прогнозом синоптиків, на дорогах можлива ожеледь.
Температура повітря впродовж доби -3...+2 °C;
"Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с", — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на цих вихідних, 23-24 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Напередодні Різдва переважатиме волога погода. До того ж можливі пориви вітру.
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