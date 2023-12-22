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Казкової погоди на Різдво не буде — народний синоптик Діденко зробила прогноз

22 грудня 2023 13:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на різдвяні свята від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На цих вихідних, 23-24 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Напередодні Різдва переважатиме волога погода. До того ж можливі пориви вітру.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, невелике похолодання очікується по всій території країни, окрім сходу та півдня. 

Завтра, у суботу, та на Святвечір і Різдво, буде волога погода. Можливі опади та хмарність. Вітер буде західних напрямків, рвучкий, а також часом до сильного.

Стовпчики термометрів покажуть невеликі "мінуси" або близько нуля і вдень, і вночі. 

На Різдво, 25 грудня, очікується несподіване потепління до +3...+9 °C.

Погода в Україні
Погода в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Києві

У столиці України найближчими днями часом невеликий мокрий сніг з переходом 25-го грудня у дощ.

"Температура повітря знизиться, на Різдво у денні години підвищиться. Наступний тиждень, аж до Нового року, буде в Україні теплим, весняним, та без істотних опадів", — додала Діденко.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня через ускладнення погодних умов рятувальники відбуксирували близько десятка вантажівок на Львівщині. На Закарпатті повалені дерева заважали руху транспорту.

Також ми писали, що погода в Україні у п'ятницю, 22 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опади очікуються лише на Закарпатті та Прикарпатті. Також українців попереджають про ожеледь. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

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