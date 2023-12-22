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Чим здивує погода українців сьогодні — синоптики озвучили прогноз

22 грудня 2023 06:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п'ятницю, 22 грудня — яким областям загрожує шквальний вітер та завірюха
Рятувальники розбирають наслідки негоди. Фото: Володимир Зеленський
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 22 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опади очікуються лише на Закарпатті та Прикарпатті. Також українців попереджають про ожеледь. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с,

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 грудня

За прогнозом синоптиків, 22 грудня в Україні не прогнозується значних опадів. 

"Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 20-25 м/с, хуртовина", — йдеться в повідомленні.

Температура 22 грудня: 

  • вночі +4...-1 °C, вдень +1...+6 °C на півдні та південному сході країни
  • вночі +2...+7 °C, вдень +5...+10 °C 
  • в Карпатах вночі -3...-8 °C.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 22 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови, які будуть 22 грудня. В Україну прийдуть сильні вітри та хуртовини у Карпатах, але температура повітря залишатиметься доволі високою для зимового періоду.

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