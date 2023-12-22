Погода в Україні у п'ятницю, 22 грудня — яким областям загрожує шквальний вітер та завірюха

Рятувальники розбирають наслідки негоди. Фото: Володимир Зеленський

Погода в Україні у п'ятницю, 22 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опади очікуються лише на Закарпатті та Прикарпатті. Також українців попереджають про ожеледь. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с,

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, 22 грудня в Україні не прогнозується значних опадів.

"Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 20-25 м/с, хуртовина", — йдеться в повідомленні.

Температура 22 грудня:

вночі +4...-1 °C, вдень +1...+6 °C на півдні та південному сході країни

вночі +2...+7 °C, вдень +5...+10 °C

в Карпатах вночі -3...-8 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 22 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови, які будуть 22 грудня. В Україну прийдуть сильні вітри та хуртовини у Карпатах, але температура повітря залишатиметься доволі високою для зимового періоду.