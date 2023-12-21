Погода в Україні 22 грудня — де очікувати негоду

Жінка на засніженій вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови, які будуть 22 грудня. В Україну прийдуть сильні вітри та хуртовини у Карпатах, але температура повітря залишатиметься доволі високою для зимового періоду.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 грудня

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Однак на Закарпатті та Прикарпатті буде сніг, а місцями з дощем. Також синоптики попереджають про ожеледицю.

За інформацією Укргідрометцентру, завтра очікується вітер південно-західний, 5-10 м/с, а в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат — 20-25 м/с.

Температура повітря 22 грудня

на заході вночі від -1 °C до +4 °C; вдень від +1 до +6 °C;

на півдні та південному сході вночі +2...+7 °C, вдень +5...+10 °C;

в Карпатах вночі -8...-3 °C, вдень -5...0 °C.

Погода в Україні 22 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 22 грудня

На Київщині завтра буде переважно хмарна погода. Ніч пройде без опадів, а вдень очікується дощ та мокрий сніг. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме вночі та вдень від -1 °C до +4 °C. У столиці буде +1...+3 °C.

Небезпечні погодні умови 22 грудня

Синоптики попереджають про ІІ рівень небезпеки на Заході країни. На Закарпаття та в Карпати прийдуть значні опади у вигляді снігу. Можливі хуртовини через сильні снігопади. У західних областях пориви вітру 17-22 м/с, на Львівщині та Івано-Франківщині 25 м/с, а в Карпатах — 25-30 м/с.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — вказали в Укргідрометцентрі.

Карта небезпечних погодних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 22 грудня, у день зимового сонцестояння, в Україні очікуються опади зі штормовими поривами. У більшості областей дощитиме.

Додамо, магнітна буря насувається на Землю, найближчими днями спостерігатиметься висока геомагнітна активність. За потужністю вона сягне найвищого, червоного рівня небезпеки.