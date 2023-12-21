Прогноз погоди на 22 грудня від синоптика Наталки Діденко

Чоловік йде вулицею під час опадів. Фото: Новини.LIVE

Завтра у день зимового сонцестояння в Україні очікуються опади зі штормовими поривами. У більшості областей дощитиме.

Такий прогноз зробила народний синоптик Наталка Діденко.

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"Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, коливатиметься в межах +1+4 градусів, на півдні та сході буде тепліше, +4+8 градусів", — написала Діденко.

Через те, що температура повітря поступово знижуватиметься, очікувані, за прогнозом, дощі змішуватимуться з мокрим снігом.

Синоптична карта. Фото: Telegram Наталки Діденко

Синоптичний дискомфорт вологої погоди посилюватиме завтра рвучкий південно-західний вітер, часом із штормовими поривами.

"У Києві день зимового сонцестояння очікується вологим, місцями пройде дощ, можливо з мокрим снігом. Вітер південно-західний, рвучкий, ймовірні штормові пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1+3 градуси", — зазначила Діденко.

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Нагадаємо, сьогодні синоптики обіцяють, що погода буде теплою та вологою. В одну з областей повернеться сніг, там очікується хуртовина. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 25 м/с в західних областях. Температура повітря сьогодні очікується до +6 °C.