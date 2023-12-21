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Шторм в день зимнего солнцестояния — Диденко сделала неутешительный прогноз

21 декабря 2023 12:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 22 декабря от синоптика Наталки Диденко.
Мужчина идет по улице во время осадков. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра в день зимнего солнцестояния в Украине ожидаются осадки со штормовыми порывами. В большинстве областей будет дождь.

Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.

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"Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, будет колебаться в пределах +1+4 градусов, на юге и востоке будет теплее, +4+8 градусов", — написала Диденко.

Из-за того, что температура воздуха будет постепенно снижаться, ожидаемые, по прогнозу, дожди будут смешиваться с мокрым снегом.

Синоптическая карта. Фото: Telegram Наталки Диденко

Синоптический дискомфорт влажной погоды будет усиливать завтра порывистый юго-западный ветер, иногда с порывами шторма.

"В Киеве день зимнего солнцестояния ожидается влажным, местами пройдет дождь, возможно с мокрым снегом. Ветер юго-западный, порывистый, вероятные штормовые порывы до 15-18 метров в секунду", — отметила Диденко.

Скриншот

Напомним, сегодня синоптики обещают, что погода будет теплой и влажной. В одну из областей вернется снег, там ожидается вьюга. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 25 м/с в западных областях. Температура воздуха ожидается до +6 °C.

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