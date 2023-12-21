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Небезпека шквального вітру та завірюха — синоптики розповіли, які області в небезпеці

21 грудня 2023 06:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у четвер, 21 грудня — яким областям загрожує шквальний вітер та завірюха
Жінка прикривається парасолею від вітру та снігу. Фото: bostonglobe.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в четвер, 21 грудня, буде теплою та вологою. В одну з областей повернеться сніг, там очікується хуртовина. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 25 м/с в західних областях. Температура повітря сьогодні очікується до +6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.  

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Погода в Україні 21 грудня

В Укргідрометцентрі повідомляють, що сьогодні, 21 грудня, на Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг, який випаде подекуди з дощем, місцями буде ожеледь. Також на заході прогнозують пориви вітру до 25 м/с.

"Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 20-25 м/с, хуртовина", — йдеться в повідомленні.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 21 грудня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 21 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі -1...+4 °C, вдень +1...+6 °C;
  • на півдні та південному сході вночі +2...+7 °C, вдень +5...+10 °C;
  • в Карпатах вночі -3...-8 °C, вдень 0...-5 °C;
  • у Києві вночі +1...+3 °C, вдень +4...+6 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 грудня

"Четвер в Україні ще побуде теплим", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні, 21 грудня,  істотних опадів не передбачається. На заході та сході є ймовірність незначного дощу чи мряки. Також в західних областях прогнозується сильний південно-західний вітер.

Температура повітря:

  • упродовж дня +4...+8 °C, на крайньому півдні до +10 °C;
  • у Карпатах, на Закарпатті та на сході вдень +1...+4 °C;
  • у Києві до +4 °C.
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що магнітна буря насувається на Землю, найближчими днями спостерігатиметься висока геомагнітна активність. За потужністю вона сягне найвищого, червоного рівня небезпеки.

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