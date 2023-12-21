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Опасность шквального ветра и вьюга — синоптики рассказали, какие области в опасности

21 декабря 2023 06:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в четверг, 21 декабря — каким областям грозит шквальный ветер и вьюга
Женщина прикрывается зонтиком от ветра и снега. Фото: bostonglobe.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в четверг, 21 декабря, будет теплой и влажной. В одну из областей вернется снег, там ожидается вьюга. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 25 м/с в западных областях. Температура воздуха ожидается до +6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 декабря

В Укргидрометцентре сообщают, что сегодня, 21 декабря, в Закарпатье и Прикарпатье ожидается снег, который выпадет кое-где с дождем, местами будет гололедица. Также на западе прогнозируют порывы ветра до 25 м/с.

"Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 20-25 м/с, метель", — говорится в сообщении.

Карта погоды в Украине сегодня, 21 декабря, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 21 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью -1...+4 °C, днем +1...+6 °C;
  • на юге и юго-востоке ночью +2...+7 °C, днем +5...+10 °C;
  • в Карпатах ночью -3...-8 °C, днем 0...-5 °C;
  • в Киеве ночью +1...+3 °C, днем +4...+6 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 21 декабря

"Четверг в Украине еще будет теплым", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня, 21 декабря, существенных осадков не предусматривается. На западе и востоке есть вероятность небольшого дождя или туманов. Также в западных областях прогнозируется сильный юго-западный ветер.

Температура воздуха:

  • в течение дня +4...+8 °C, на крайнем юге до +10 °C;
  • в Карпатах, Закарпатье и востоке днем +1...+4 °C;
  • в Киеве до +4 °C.
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что магнитная буря надвигается на Землю, в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.

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