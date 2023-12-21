Погода в Украине 22 декабря - где ожидать непогоду

Женщина на заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях, которые будут 22 декабря. В Украину придут сильные ветры и метели в Карпатах, но температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для зимнего периода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 22 декабря

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Однако в Закарпатье и Прикарпатье будет снег, а местами с дождем. Также синоптики предупреждают о гололеде.

По информации Укргидрометцентра, завтра ожидается ветер юго-западный, 5-10 м/с, а в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат — 20-25 м/с.

Температура воздуха 22 декабря

на западе ночью от -1 °C до +4 °C; днем от +1 °C до +6 °C;

на юге и юго-востоке ночью +2...+7 °C, днем +5...+10 °C;

в Карпатах ночью -8...-3 °C, днем -5...0 °C.

Погода в Украине 22 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине 22 декабря

В Киевской области завтра будет облачная погода. Ночью без осадков, а днем ожидается дождь и мокрый снег. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет ночью и днем от -1 °C до +4 °C. В столице будет +1...+3 °C.

Опасные погодные условия 22 декабря

Синоптики предупреждают о ІІ уровне опасности на Западе страны. На Закарпатье и в Карпатах будут значительные осадки в виде снега. Возможны вьюги из-за сильных снегопадов. В западных областях порывы ветра 17-22 м/с, Львовской и Ивано-Франковской — 25 м/с, а в Карпатах — 25-30 м/с.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — отметили в Укргидрометцентре.

Карта опасных погодных явлений. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, в Украине ожидаются осадки со штормовыми порывами. В большинстве областей будет дождь.

Добавим, магнитная буря надвигается на Землю, в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного уровня опасности.