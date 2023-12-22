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Чем удивит погода украинцев сегодня — синоптики озвучили прогноз

22 декабря 2023 06:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в пятницу, 22 декабря — каким областям грозит шквальный ветер и метель
Спасатели разбирают последствия непогоды. Фото: Владимир Зеленский
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 22 декабря, будет облачная с прояснениями. Осадки ожидаются только в Закарпатье и Прикарпатье. Также украинцев предупреждают об гололеде. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с,

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 декабря

По прогнозу синоптиков, 22 декабря в Украине не прогнозируется значительных осадков.

"Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 20-25 м/с, метель", — говорится в сообщении.

Температура 22 декабря:

  • ночью +4...-1 °C, днем +1...+6 °C на юге и юго-востоке страны
  • ночью +2...+7 °C, днем +5...+10 °C
  • в Карпатах ночью -3...-8 °C.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 22 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях, которые будут 22 декабря. В Украину придут сильные ветры и метели в Карпатах, но температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для зимнего периода.

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