Погода в Украине в пятницу, 22 декабря — каким областям грозит шквальный ветер и метель

Спасатели разбирают последствия непогоды. Фото: Владимир Зеленский

Погода в Украине в пятницу, 22 декабря, будет облачная с прояснениями. Осадки ожидаются только в Закарпатье и Прикарпатье. Также украинцев предупреждают об гололеде. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с,

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 22 декабря

По прогнозу синоптиков, 22 декабря в Украине не прогнозируется значительных осадков.

"Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 20-25 м/с, метель", — говорится в сообщении.

Температура 22 декабря:

ночью +4...-1 °C, днем +1...+6 °C на юге и юго-востоке страны

ночью +2...+7 °C, днем +5...+10 °C

в Карпатах ночью -3...-8 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 22 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях, которые будут 22 декабря. В Украину придут сильные ветры и метели в Карпатах, но температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для зимнего периода.