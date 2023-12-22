Прогноз погоды в Украине на рождественские праздники от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В эти выходные, 23-24 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. Накануне Рождества будет преобладать влажная погода. К тому же возможны порывы ветра.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, небольшое похолодание ожидается по всей территории страны, кроме востока и юга.

Завтра, в субботу, и на Святвечер и Рождество, будет влажная погода. Возможны осадки и облачность. Ветер будет западных направлений, порывистый, а также временами до сильного.

Столбики термометров покажут небольшие "минусы" или около нуля и днем, и ночью.

На Рождество, 25 декабря, ожидается неожиданное потепление до +3...+9 °C.

Погода в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве

В столице Украины в ближайшие дни временами небольшой мокрый снег с переходом 25-го декабря в дождь.

"Температура воздуха снизится, на Рождество в дневные часы повысится. Следующая неделя, вплоть до Нового года, будет в Украине теплой, весенней и без существенных осадков", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 декабря из-за осложнений погодных условий спасатели отбуксировали около десятка грузовиков во Львовской области. На Закарпатье поваленные деревья мешали движению транспорта.

Также мы писали, что погода в Украине в пятницу, 22 декабря, будет облачной с прояснениями. Осадки ожидаются только на Закарпатье и Прикарпатье. Также украинцев предупреждают об гололеде. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.