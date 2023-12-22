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Негода накоїла лиха у двох регіонах України — в ДСНС розповіли про наслідки

22 грудня 2023 11:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Негода у ніч з 21 на 22 грудня заважала руху транспорту державними трасами на Закарпатті
Рятувальники відбуксирують вантажівки. Фото: пресслужба ДСНС
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У ніч на 22 грудня через ускладнення погодних умов рятувальники відбуксирували близько десятка вантажівок на Львівщині. На Закарпатті повалені дерева заважали руху транспорту.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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"На Львівщині відбуксировано 8 великовантажних автомобілів на трасі Київ-Чоп, що поблизу с. Тухолька Стрийського району", — йдеться у повідомленні.

ДСНС
Рятувальники буксирують вантажівки. Фото: пресслужба ДСНС

На Закарпатті підрозділи ДСНС здійснили 13 виїздів для розпилення 50 повалених дерев, що перешкоджали руху транспорту у Мукачівському, Хустському і Тячівському районах.

ДСНС
Рятувальники прибирають повалені дерева. Фото: пресслужба ДСНС

"Біля села Лецовиця на Мукачівщині рятувальники буксирували автомобіль, який через снігопад знесло в кювет", — зазначили в ДСНС.

ДСНС
Рятувальники відбуксирують авто. Фото: пресслужба ДСНС

Нагадаємо, Львівську область накрило снігом. В регіоні кучугури, а на дорогах заблоковані авто.

Синоптики обіцяють, що погода 22 грудня буде хмарною з проясненнями. Опади очікуються лише на Закарпатті та Прикарпатті. Також українців попереджають про ожеледь. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с,

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