Плохая погода в ночь с 21 на 22 декабря мешало движению транспорта по государственным трассам на Закарпатье

Непогода натворила беды в двух регионах Украины — в ГСЧС рассказали о последствиях
В ночь на 22 декабря из-за осложнений погодных условий спасатели отбуксировали около десятка грузовиков во Львовской области. На Закарпатье поваленные деревья мешали движению транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Какие последствия непогоды во Львовской области и Закарпатье пришлось устранять спасателям
"Во Львовской области отбуксировано 8 большегрузных автомобилей на трассе Киев-Чоп, что вблизи с. Тухолька Стрыйского района", — говорится в сообщении.
На Закарпатье подразделения ГСЧС осуществили 13 выездов для распыления 50 поваленных деревьев, препятствовавших движению транспорта в Мукачевском, Хустском и Тячевском районах.
"У села Лецовица на Мукачевщине спасатели буксировали автомобиль, который из-за снегопада снесло в кювет", — отметили в ГСЧС.
Напомним, Львовскую область накрыло снегом. В регионе сугробы, а на дорогах заблокированы авто.
Синоптики обещают, что погода 22 декабря будет облачной с прояснениями. Осадки ожидаются только на Закарпатье и Прикарпатье. Также украинцев предупреждают о гололеде. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с,
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