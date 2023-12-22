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Непогода натворила беды в двух регионах Украины — в ГСЧС рассказали о последствиях

22 декабря 2023 11:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Плохая погода в ночь с 21 на 22 декабря мешало движению транспорта по государственным трассам на Закарпатье
Спасатели отбуксируют грузовики. Фото: пресс-служба ГСЧС
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В ночь на 22 декабря из-за осложнений погодных условий спасатели отбуксировали около десятка грузовиков во Львовской области. На Закарпатье поваленные деревья мешали движению транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"Во Львовской области отбуксировано 8 большегрузных автомобилей на трассе Киев-Чоп, что вблизи с. Тухолька Стрыйского района", — говорится в сообщении.

ГСЧС
Спасатели буксируют грузовики. Фото: пресс-служба ГСЧС

На Закарпатье подразделения ГСЧС осуществили 13 выездов для распыления 50 поваленных деревьев, препятствовавших движению транспорта в Мукачевском, Хустском и Тячевском районах.

ГСЧС
Спасатели убирают поваленные деревья. Фото: пресс-служба ГСЧС

"У села Лецовица на Мукачевщине спасатели буксировали автомобиль, который из-за снегопада снесло в кювет", — отметили в ГСЧС.

ГСЧС
Спасатели отбуксируют авто. Фото: пресс-служба ГСЧС

Напомним, Львовскую область накрыло снегом. В регионе сугробы, а на дорогах заблокированы авто.

Синоптики обещают, что погода 22 декабря будет облачной с прояснениями. Осадки ожидаются только на Закарпатье и Прикарпатье. Также украинцев предупреждают о гололеде. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с,

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