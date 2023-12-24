Погода в Украине и Киеве в понедельник, 25 декабря — где ожидаются снежные лавины

Зимняя буря в Киеве. Иллюстративное фото: агентство Reuters

Завтра, 25 декабря, по всей территории Украины ожидается облачная погода. В подавляющем большинстве регионов ожидается мокрый снег с переходом в дождь, а также значительно усилятся порывы ветра до более 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 25 декабря

Погода в Украине. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, снежная и дождливая погода будет идти днем в западных, северных и местами в центральных областях. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 7-12 м/с, днем на западе порывы ветра возрастут до 17-22 м/с, на высокогорье Карпат — до 25-30 м/с.

Температура воздуха на западе ночью 0...+5 °С, днем — +8...+13 °С. На остальной территории ночью -5...0 °С, днем — +4...+9 °С, на юге — до +13 °С, на востоке и северо-востоке -2...+3 °С.

Прогноз погоды в Киеве и области на 25 декабря

А завтра в Киеве и области облачная погода, мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы ветра достигнут отметки в 17-22 м/с.

Температура ночью -5...0 °С, днем +4...+9 °С.

В столице ночью -3...-1 °С, днем +6...+8 °С.

Синоптики предупреждают об опасности

Также в Укргидрометцентре предупреждают, что днем 25 декабря по Украине скорость порывов ветра возрастет до 17-22 м/с, на высокогорье Карпат — до 25-30 м/с.

Карта опасных явлений по Украине. Источник: Укргидрометцентр

Также синоптики напомнили, что в течение 24-25 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается повышенная снеголавинная опасность. При низких дополнительных нагрузках могут сходить средние и большие лавины.

Карта снеголавинной опасности в Карпатах. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, что ранее синоптики рассказали, где в сочельник ожидать мороза ниже -10 °С. О резких изменениях в рождественской погоде также рассказала и народный синоптик Наталка Диденко.