Погода в Україні та Києві в понеділок, 25 грудня — де очікуються снігові лавини

Зимовій буревій у Києві. Ілюстративне фото: агенція Reuters

Завтра, 25 грудня, по всій території України очікується хмарна погода. У переважній більшості регіонів очікуються мокрий сніг з переходом у дощ, а також значно посиляться пориви вітру до понад 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 25 грудня

Погода в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, снігова та дощова погода пануватиме вдень у західних, північних та місцями центральних областях. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний ыз переходом на західний, 7-12 м/с, вдень на заході пориви вітру зростуть до 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат — до 25-30 м/с.

Температура повітря на заході вночі 0...+5 °С, вдень — +8...+13 °С. На решті території вночі -5...0 °С, вдень — +4...+9 °С, на півдні — до +13 °С, на сході та північному сході -2...+3 °С.

Прогноз погоди у Києві та області на 25 грудня

Натомість завтра у Києві та області хмарна погода, мокрий сніг із переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви вітру сягатимуть відмітки у 17-22 м/с.

Температура вночі -5...0 °С, вдень +4...+9 °С.

У столиці вночі -3...-1 °С, вдень +6...+8 °С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Також в Укргідрометцентрі попереджають, що вдень 25 грудня по Україні швидкість поривів вітру зросте до 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат — до 25-30 м/с.

Карта небезпечних погодних явищ по Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Також синоптики нагадали, що протягом 24-25 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується підвищена сніголавинна небезпека. При низьких додаткових навантаженнях окремо можуть сходити природні середні та великі лавини.

Карта сніголавинної небезпеки у Карпатах. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, де у Святвечір чекати морозу понад -10 °С. Про різкі зміни в різдвяній погоді також розповіла і народна синоптикиня Наталка Діденко.